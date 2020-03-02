РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. В парк Сказок поселка Томилино подмосковных Люберец вернули отремонтированные тренажеры, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ремонтные работы провели на минувшей неделе.

«Два обращения об отсутствии тренажеров на площадке для воркаута поступили к нам с портала «Добродел». Спортивные снаряды находились в состоянии, не пригодном для тренировок, и были демонтированы. На сегодня тренажеры отремонтированы и вновь установлены на площадку», - сказала директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

Она добавила, что еще одно обращение с портала касалось неработающего освещения в Центральном парке Люберец.

«На сегодня освещение в парке восстановлено», - отметила Атанова.

Кроме того, на минувшей неделе в парках округа провели 10 культурно-массовых и спортивных мероприятий.