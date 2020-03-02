РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Творческая группа в Подольске нарисовала картину в стиле традиционной китайской живописи в поддержку больных коронавирусом в китайском Ухане, сообщила «РИАМО в Подольске» художник, арт-директор, продюсер и основатель проекта «Калина-АРТ» Татьяна Калина.

«В Подольске 1 марта прошел перформанс в поддержку больных коронавирусом, в ходе которого творческая группа проекта «Калина-АРТ» нарисовала картину в стиле традиционной китайской живописи, которую передадут через посольство КНР в город Ухань. Участники нарисовали пейзаж размером 70 на 150 сантиметров», – сказала Калина.

Она отметила, что организаторы мероприятия проводили перфоманс в целях поддержки борьбы против коронавируса.

Новый вид коронавируса, который получил название Covid-2019, начал распространяться из китайского Уханя. Там вспышка заболевания была зарегистрирована в декабре 2019 года. По последним данным, коронавирусом инфицировано около 87 тысяч человек во всем мире. От заболевания погибли порядка 3 тысяч человек, а свыше 42 тысяч пациентов вылечили.