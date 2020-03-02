РИАМО - 2 мар. В 2020 году «Дни без турникетов» будут посвящены популяризации перспективных и популярных профессий, акции пройдут в конце марта, мая, июля, августа, сентября, октября и начале декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В феврале москвичи могли познакомиться с профессиями сферы IT. Свои двери открыли Yandex, «Ростелеком», Сбербанк, лаборатория Касперского, МТС-банк, «Учи.ру» и другие крупные и средние компании сферы информационных технологий», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что в рамках «Дней без турникетов» с 26 по 28 марта пройдут экскурсии по электронике, 28-30 мая – по мануфактурам, 23-25 июля – про активный отдых, с 27 по 29 августа – про кинопроизводство, с 24 по 26 сентября проведут экскурсии про искусство, 22-24 октября — о городском развитии, а 3-5 декабря – о сервисе и туризме.

Чтобы попасть на экскурсии нужно предварительно записаться на сайте.

День без турникетов» и «Открой Моспром» – популярные экскурсионные проекты, в рамках которых все желающие могут познакомиться с работой предприятий, инновационных компаний, технопарков, особой экономической зоны, промышленных музеев и других производственных объектов, которые в обычные дни закрыты для свободного посещения.

Кроме того, недавно, с 20 по 22 февраля, прошел первый этап проекта «Открой Моспром» на 29 площадках города, в нем приняло участие более трех тысяч человек. Следующие этапы состоятся в апреле, июне, сентябре и ноябре. Запланировано около 700 экскурсий. Нужно предварительно записаться.

С 2012 года 110 тысяч жителей столицы и гостей города приняли участие в экскурсиях двух этих проектов.