РИАМО - 2 мар. На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске при досмотре срезов альстромерии нашли карантинный для России объект - западный цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», - говорится в сообщении.

Зараженные срезы уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс – опасное насекомое, переносчик вирусных заболеваний растений. Личинки и особи питаются на листьях и цветках растения, которое покрывается серебристыми штрихами, пятнами и постепенно увядает.