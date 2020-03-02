РИАМО - 2 мар. В общеобразовательных учреждениях Московской области усиливают меры по профилактике гриппа и ОРВИ, руководители школ уже получили рекомендации, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Это делается ежегодно в высокий период заболеваемости. <…> В числе мер – утреннее дистанционное измерение температуры у учащихся и, при необходимости, обучение по кабинетной системе – когда за конкретным классом закрепляется конкретный кабинет», – говорится в сообщении.

На время осложнения эпидемиологической ситуации школам рекомендуется отменить все массовые и выездные мероприятия, а также занятия в бассейнах.

В случае, если у школьника выявят повышенную температуру или заметят общее недомогание, то его отправят домой в сопровождении родителей.

«Принимаемые меры не отразятся на качестве образовательного процесса, а каждому директору поручено взять на личный контроль эпидемиологическую ситуацию в своей школе, обеспечить безопасное и комфортное пребывание детей», - отмечается в материале.

Как отметил представитель министерства здравоохранения Подмосковья, школы, детские сады, колледжи и вузы являются местом массового пребывания детей и взрослых. Подобные меры всегда применяются в период распространения гриппа и ОРВИ, их цель — вовремя выявлять и изолировать заболевших.

При обнаружении у себя или близких симптомов заболевания, нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Самолечение может усугубить ситуацию.