РИАМО - 2 мар. В Московском для дольщиков первого строительного корпуса ЖК «Позитив» открыли запись на выдачу ключей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Первый строительный корпус жилого комплекса представляет собой 25-этажное здание, рассчитанное на 494 квартиры, которые сегодня уже полностью реализованы», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В компании Capital Group, которая является инвестором и девелопером проекта, рассказали, что прием собственников проводится по предварительной записи и осуществляется в офисе продаж по адресу: город Москва, Киевское шоссе, 23-й километр, дом 14, корпус 1.

Чтобы осмотреть квартиры, дольщикам нужно иметь при себе: паспорт, оригинал договора участия в долевом строительства и другие документы по мере необходимости.

В ЖК «Позитив» уже ввели в эксплуатацию шесть корпусов. Сегодня в комплексе проживает более 1,3 тысячи семей. Также на данный момент ведется строительство последнего, седьмого, корпуса в данном проекте.

На первых этажах зданий жилого комплекса планируется разместить объекты социальной инфраструктуры и продуктовые магазины, что позволит повысить комфорт проживания и создать рабочие места.

Территорию жилого комплекса благоустроят и озеленят, построят современные детские и спортивные площадки.

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