РИАМО - 2 мар. Премьера спектакля «Русский крест» пройдет 18 марта в духовном театре «Глас» в Москве, начало в 19:00, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«В центре сюжета «Русского креста» - история русского мужика Ивана Ростка, который «без водки жить не смог» и из-за пьянства остался инвалидом, без семьи, без любви, без надежды, без веры. Таких в русских деревнях было много. Но случилось чудо! Он загорелся идеей восстановить в селе разрушенный храм. И вот, с огромным деревянным крестом на спине, герой отправляется собирать пожертвования», - говорится в сообщении.

Спектакль поставил режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Никита Астахов. Постановка создана по одноименной поэме Николая Мельникова.

Продолжительность спектакля составляет 1 час 50 минут без антракта. Возрастное ограничение – 12+.