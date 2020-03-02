РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Конноспортивные соревнования по выездке пройдут в Подольске 7 марта к Международному женскому дню, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» г.о. Подольск МО» в соцсети «ВКонтакте».

«В конноспортивном клубе «Фаворит» подмосковного Подольска 7 марта пройдут соревнования по выездке «Улыбнись весне!», посвященные Международному женскому дню. Начнется весенний турнир в 9:00», – говорится в сообщении.

Проходить соревнования будут по адресу: улица Варшавское шоссе, дом 1. Узнать подробности можно по телефону: 8(906)700-50-84.