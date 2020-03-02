РИАМО - 2 мар. В столице за последние 10 лет увеличилось количество птиц, енотовидных собак и барсуков, сообщил в понедельник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«За последние 10 лет на территории Москвы появились новые виды, расширили свой ареал и увеличили численность птицы. Из млекопитающих значительно увеличила численность енотовидная собака, барсук. Отмечаются случаи захода на природные территории Троицкого и Новомосковского административного округов рыси европейской», - сказал Кульбачевский на коллегии департамента природопользования и охраны окружающей Москвы.

Он отметил, что для подкормки животных на территории новой Москвы установлено более 40 солонцев и подкормочных площадок. По его словам, ведется наблюдение за животным миром с помощью фотоловушек.

«569 видов животных, растений и грибов занесены в Красную книгу города Москвы, дополнительно включены 117 объектов животного и растительного мира», - добавил Кульбачевский.