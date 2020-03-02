РИАМО - 2 мар. В прошлом году в московском центре реабилитации содержалось почти 700 животных разных видов, в том числе свыше 200 особей поступило в 2019 году, сообщил в понедельник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«В течении 2019 года в центре реабилитации содержалось 684 особи диких животных разных видов, большая часть животных нехарактерны для нашего региона и климата и являются экзотическими. В 2019 в центр реабилитации диких животных поступило более 200 голов диких животных», - сказал Кульбачевский на коллегии департамента природопользования и охраны окружающей Москвы.

По его словам, реабилитированных животных передают в зоопарки, на биостанции, а также выпускают обратно в природу.

«Департаментом проводится работа в области контроля за оборотом объектов животного мира. В 2019 году 24 объекта животного мира явились предметами административных правонарушений: наложен арест на 27 объектов животного мира, при этом с 17 особей арест снят, изъято – 14 особей», - добавил Кульбачевский.

Также он отметил, что ведомство совместно с Мосгордумой проводит работу по утверждению законопроектов, связанных с защитой животного мира.