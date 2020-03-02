РИАМО - 2 мар. Мужчина упал с платформы на станции метро «Домодедовская» под прибывающий электропоезд, спасти его не удалось, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 12:48 часов на станции метро «Домодедовская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир», - говорится в сообщении.

В результате инцидента было приостановлено движение на участке от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово». На место происшествия прибыл наряд скорой помощи, медики лишь констатировали смерть мужчины.

По факту инцидента проводится проверка.

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено и введено в график.