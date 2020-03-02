РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. Следственным отделом по городу Щелково организовано проведение доследственной проверки в связи с травмированием ребенка в результате падения на него телевизора, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

«29 февраля 2020 года в городском округе Лосино-Петровский из квартиры бригадой скорой помощи с травмой головы в детское отделение городской больницы доставлен двухлетний мальчик. По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок находился в квартире со своей матерью. Женщина на некоторое время вышла на кухню, вернувшись, обнаружила, что с тумбы на сына упал телевизор. Ребенок госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.