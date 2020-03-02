РИАМО - 2 мар. В столице в нынешнем году планируют высадить около 23 тысяч саженцев, которые будут подобраны в соответствии с пожеланиями жителей города, сообщил в понедельник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«В 2020 году мы планируем сажать больше деревьев, в планах – высадить около 23 тысяч саженцев, подобранных по пожеланиям москвичей. Говоря об озеленении, хочу отметить новую, но уже закрепившуюся в Москве тенденцию – создание парков на месте пустырей, производственных зон», - сказал Кульбачевский на коллегии департамента природопользования и охраны окружающей Москвы.

Он отметил, что за 2019 год в столичных парках, на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, а также во дворах Москвы высадили 79 тысяч деревьев и 1,6 миллиона кустарников.

По его словам, около 90% населения Москвы имеют доступ к зеленым территориям в шаговой доступности.