РИАМО - 2 мар. От станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена восстановили движение поездов, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее там прерывалось движения составов от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово» из-за пассажира на пути. В обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Движение поездов на «зеленой» линии метро ввели в график после сбоя>>