РИАМО - 2 мар. В Москве более 42% многоквартирных домов подключены к автоматизированной системе учета потребления ресурсов, которая обеспечивает сбор, обработку, передачу и хранение данных ЖКХ, сообщил в понедельник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Более 42% многоквартирных домов Москвы подключены к автоматизированной системе учета потребления ресурсов, что позволяет проводить более точные и оперативные расчеты по выбросам загрязняющих веществ», - сказал Кульбачевский на коллегии департамента природопользования и охраны окружающей Москвы.

По его словам, внедрение автоматизированного освещения мест общего пользования за счет установки светодиодных светильников, оптических и акустических датчиков движения с управлением уровнем освещенности позволило сэкономить до 80% электроэнергии.