РИАМО - 2 мар. В столице произрастает около 12 миллионов деревьев, в городе продолжает развиваться проект по высадке деревьев «Наше дерево», сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«По данным Реестра зеленых насаждений в Москве произрастает 12 миллионов деревьев. Доля деревьев в хорошем качественном состоянии выросла с 16 до 21%», - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что самые популярные породы деревьев в озеленении Москвы - это липа (около 30%) и клен (порядка 25%).

По словам Кульбачевского, в Москве продолжает работать проект «Наше дерево». На 2020 год подобраны участки для высадки 25 тысяч деревьев.