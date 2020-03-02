РИАМО - 2 мар. Из-за пассажира на путях временно приостановлено движение поездов метро на южном участке Замоскворецкой линии в сторону центра, в обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово» из-за пассажира на пути», - говорится в сообщении.

В обратном направлении на данном участке ветки составы курсируют с увеличенными интервалами.

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