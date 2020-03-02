РИАМО - 2 мар. За десять лет в рамках различных городских программ в Москве высадили свыше 6,5 миллионов деревьев и кустарников, сообщил в понедельник на заседании руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
«За десять лет мы высадили более 6,5 миллионов деревьев и кустарников. Из них 650 тысяч – это деревья и где-то 5,8 миллиона – это кустарники», - сказал Кульбачевский.
Он отметил, что Москву в этом отношении традиционно сравнивают с Нью-Йорком, где растет около 650 тысяч деревьев.
В понедельник в столице проходит ежегодная отчетная коллегия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы под названием «Жизнь в зеленом цвете».
В текущем году в Москве продолжится работа по комплексному благоустройству и озеленению территорий. В частности, в городе приведут в порядок более 180 парковых зон и озелененных мест, высадят 750 тысяч деревьев и кустов.
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