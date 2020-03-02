РИАМО - 2 мар. Организаторы концертов уругвайской певицы и актрисы Натальи Орейро приняли решение об отмене ее концертов в России, сообщает Газета.ru.

«Гастроли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Самаре, Краснодаре и других городах были приурочены к юбилею творческой деятельности артистки», - говорится в сообщении.

Организаторы тура отметили, что концерты отменили из-за проблем, которые не связаны с певицей и ее командой. Тур «20 лет вместе» был запланирован на март-апрель этого года.

Выступления Орейро перенесли на осень. Точные даты концертов планируется объявить позднее.