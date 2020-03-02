РИАМО - 2 мар. С понедельника на территории Балашихи, Бронниц, Волоколамска, Пушкина, Протвина, Серебряных Прудов и Ивантеевки откроются новые клубы проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В Подмосковье открыт 31 клуб «Активного долголетия», в прошлом году к программе «Активное долголетие в Подмосковье» присоединились более 40 тысяч жителей Подмосковья. Для контроля и учета участников проекта, посещающих активности и экскурсионные поездки, мы разработали мобильное приложение для операционной системы Android «Активное долголетие», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

На открытии клуба «Активного долголетия» в Балашихе побывает заслуженная артистка России Ксения Георгиади, в церемонии открытии клуба в Бронницах - актер Сергей Варчук, а в Протвине — почетный академик Российской академии художеств Инесса Помелова.

Программа «Активное долголетие» начала работать в Московской области с 1 октября 2019 года. Благодаря проекту старшее поколение жителей может проводить время с пользой для души и тела. Занятия в рамках проекта проводят бесплатно.

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