РИАМО - 2 мар. За год сотрудники Российских железных дорог нашли в поездах более 15 тысяч забытых пассажирами вещей, среди них были эспандер, военный шлем и детский самокат, сообщает Nation News.

В Федеральной пассажирской компании год назад появился сервис для поиска забытых вещей. В течение этого времени работники РЖД нашли более 15 тысяч оставленных вещей, 4 тысячи из них вернули хозяевам.

«Чаще всего пассажиры оставляют в поездах одежду, планшеты, электронные книги», – говорится в материале.

Самыми распространенными вещами, которые чаще всего оставляли в поездах РЖД, также стали телефоны, часы, наушники, зарядные устройства и документы.

Однако в числе оставленных предметов было несколько интересных находок – игровая приставка, эспандер, военный шлем, палки для скандинавской ходьбы, штатив и детский самокат.

Также в конце февраля в поездах находили гели для бритья, сувениры и открытки.

Среди услуг сервиса стала доступна доставка забытой вещи в наиболее удобный пункт выдачи – камеру хранения на вокзале.