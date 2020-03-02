РИАМО - 2 мар. В столице за шесть лет объем выбросов парниковых газов уменьшились с 71,9 миллиона тонн до 58,2 миллиона тонн, сообщил в понедельник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«С 2013 года объем выбросов парниковых газов снизился на 18 % — с 71,9 миллионов тонн до 58,2 миллионов тонн. И Москва имеет резервы для дальнейшего снижения выбросов», - сказал Кульбачевский на коллегии департамента природопользования и охраны окружающей Москвы.

По его словам, снижение выбросов парниковых газов к 2030 году достигнет 25% от уровня 1990 года.

«За счет модернизации топливно-энергетического комплекса и технического перевооружения системы газоснабжения Москвы свыше 50 миллионов квадратных метров недвижимости построено в 2011-2018 годах и подключено к системам теплоэнергоснабжения без роста потребления газа», - добавил Кульбачевский.