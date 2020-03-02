РИАМО - 2 мар. Во время масленичных гуляний в Химках приготовили и бесплатно раздали более 30 тысяч блинов, гуляния посетили 51 тысяча человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Всего было приготовлено 30152 блина на центральной площадке Масленицы – в парке имени Л.Н. Толстого.

«У нас серьезная заявка на рекорд. В этом году на нашей центральной площадке мы приготовили и раздали более 30 тысяч блинов. Очень рад каждому, кто <...> пришел встретить с нами этот замечательный праздник», – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Для гостей были обустроены интерактивные площадки «Город мастеров», «Спортивный городок», «Масленичный столб», «Детский городок».

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>