Как сдать билеты и путевки в Италию в связи с коронавирусом

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Коронавирус продолжает распространяться по миру. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время отмечено учащение случаев заражения новой инфекцией в Итальянской Республике. На карантин в стране закрыто более 10 городов.

В связи с этим Ростуризм и Роспотребнадзор настоятельно рекомендуют путешественникам учитывать напряженную эпидемиологическую ситуацию в Италии и временно воздержаться от поездок в эту страну, а туроператорам и турагентам — приостановить реализацию своих услуг по этому направлению. Также оба ведомства напоминают туристам, что в данных обстоятельствах у них есть безусловное право вернуть путевку, закрепленное законом.

Если вы приобрели тур в Италию или отдельные услуги (трансфер, экскурсии, проживание в отеле и пр.), обратитесь по месту их приобретения за возвращением денег. Подайте заявление на расторжение тура, указав причиной «ухудшение условий путешествия» в связи с «наличием угрозы безопасности туристов в Итальянской Республике» и сославшись на статьи 10, 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ, статью 451 Гражданского кодекса РФ. В текущих реалиях штрафы, пени и другие неустойки, предусмотренные договором, вычитаться не должны.

Если вы заявили о расторжении договора до начала путешествия, вам возвращается денежная сумма, которая соответствует общей цене туристического продукта. Если обратились после начала путешествия (например, прервали его в связи с возникшей угрозой и вернулись в Россию) — возвращается та часть стоимости путевки, которая пропорциональна стоимости не оказанных вам услуг (ст. 14 Федерального закона № 132-ФЗ). В последнем случае в заявлении также затребуйте произвести данный расчет.

В случае если по своему заявлению вы не получили ответ, либо ваши законные требования туроператор удовлетворить отказывается, направьте иск в суд.

Оперативно получить информационную поддержку туристы могут по телефону горячей линии: +7 (499) 678-12-03, открытой Ростуризмом вместе с ассоциацией «Турпомощь».

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