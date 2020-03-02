Как сдать билеты и путевки в Италию в связи с коронавирусом

Как вернуть деньги за путевку
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время отмечено учащение случаев заражения новой инфекцией в Итальянской Республике. На карантин в стране закрыто более 10 городов.
В связи с этим Ростуризм и Роспотребнадзор настоятельно рекомендуют путешественникам учитывать напряженную эпидемиологическую ситуацию в Италии и временно воздержаться от поездок в эту страну, а туроператорам и турагентам — приостановить реализацию своих услуг по этому направлению. Также оба ведомства напоминают туристам, что в данных обстоятельствах у них есть безусловное право вернуть путевку, закрепленное законом.
Если вы приобрели тур в Италию или отдельные услуги (трансфер, экскурсии, проживание в отеле и пр.), обратитесь по месту их приобретения за возвращением денег. Подайте заявление на расторжение тура, указав причиной «ухудшение условий путешествия» в связи с «наличием угрозы безопасности туристов в Итальянской Республике» и сославшись на статьи 10, 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ, статью 451 Гражданского кодекса РФ. В текущих реалиях штрафы, пени и другие неустойки, предусмотренные договором, вычитаться не должны.
Если вы заявили о расторжении договора до начала путешествия, вам возвращается денежная сумма, которая соответствует общей цене туристического продукта. Если обратились после начала путешествия (например, прервали его в связи с возникшей угрозой и вернулись в Россию) — возвращается та часть стоимости путевки, которая пропорциональна стоимости не оказанных вам услуг (ст. 14 Федерального закона № 132-ФЗ). В последнем случае в заявлении также затребуйте произвести данный расчет.
В случае если по своему заявлению вы не получили ответ, либо ваши законные требования туроператор удовлетворить отказывается, направьте иск в суд.
Оперативно получить информационную поддержку туристы могут по телефону горячей линии: +7 (499) 678-12-03, открытой Ростуризмом вместе с ассоциацией «Турпомощь».
Как сдать авиабилеты и получить деньги
Несмотря на то, что продажи туров в Итальянскую Республику временно приостановлены, авиасообщение действует между государствами в привычном режиме. Как сообщил РИАМО оператор call-центра «Аэрофлота», на текущую дату никаких официальных распоряжений со стороны руководства авиаперевозчика не поступало: «Возврат билетов производится только в стандартном режиме. При этом правила и размер штрафа для пассажира определяются в соответствии с условиями соответствующего тарифа».
В интервью порталу tourdom.ru представители авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» также подтвердили, что ограничений в воздушном сообщении по итальянскому направлению нет, поэтому отказы пассажиров от полетов являются добровольными и возврат билетов проводится по правилам тарифа.
Стоит отметить, что есть ряд ситуаций, когда авиакомпании обязаны возвращать пассажирам 100 % стоимость билета вне зависимости от направления полета и тарифа. Эти случаи прописаны в Воздушном кодексе и в общих правилах воздушных перевозок, утвержденных приказом Минтранса России:
– если рейс отменен или задерживается;
– если внесены изменения в маршрут перевозки;
– если рейс выполнен не по расписанию.
Ознакомиться с инструкциями по процедурам и условиям возврата билетов на самолет можно на официальных сайтах авиаперевозчиков. Задать вопросы представителям этих компаний можно по телефонам поддержки пассажиров:
«Аэрофлот»: +7 (495) 784-72-42
S7: +7 (800) 700-07-07
«Уральские авиалинии»: +7 (800) 770-02-62
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Как вернуть деньги за билет на поезд
27 февраля 2020 года Росжелдор выпустил приказ о приостановлении железнодорожного сообщения между Россией и Италией. Так, с 5 марта этого года с целью предупредить распространение коронавируса на территории России будет временно прекращено курсирование пассажирского поезда № 17/18 Москва – Ницца с прицепными вагонами Москва – Брест.
Когда ограничение будет снято, пока сказать сложно. По сообщению пресс-центра ОАО «РЖД» на официальном сайте компании, «неиспользованные билеты в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов».
Чтобы вернуть деньги за билет на поезд сообщением Москва – Ницца, следует обратиться по месту покупки проездного документа. Если вы находитесь на территории иностранного государства, следует обратиться в железнодорожную кассу в стране пребывания: вам сделают соответствующую отметку об отмене поезда для последующего возврата.
За более подробной информацией о порядке возврата билетов на отмененные поезда можно обратиться по круглосуточным справочным телефонам ОАО «РЖД»: +7 (800) 775-00-00 (для звонков из Российской Федерации); +7 (499) 605-20-00 (для звонков из других стран).
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