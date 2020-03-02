Как сдать билеты и путевки в Италию в связи с коронавирусом

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитровский городской округДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломенский городской округКлин (г.о.)

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Ленинский городской округЛосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино (г.о.)

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайский городской округ

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Одинцовский городской округОрехово-Зуевский городской округОзеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкинский городской округ

Р

Раменский городской округРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серпухов (г.о.)Сергиево-Посадский городской округСтупино (г.о.)

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
+6˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Московские Центральные ДиаметрыПуть-ДорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ Щелкове
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ Щелкове
Спецпроекты
Московские Центральные ДиаметрыПуть-ДорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как сдать билеты и путевки в Италию в связи с коронавирусом
Шпаргалки

Как сдать билеты и путевки в Италию в связи с коронавирусом

Что делать с путевками или билетами в Италию на фоне распространения эпидемии, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости, Александр Кряжев
1

Как вернуть деньги за путевку

 pixabay.com

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время отмечено учащение случаев заражения новой инфекцией в Итальянской Республике. На карантин в стране закрыто более 10 городов.

В связи с этим Ростуризм и Роспотребнадзор настоятельно рекомендуют путешественникам учитывать напряженную эпидемиологическую ситуацию в Италии и временно воздержаться от поездок в эту страну, а туроператорам и турагентам — приостановить реализацию своих услуг по этому направлению. Также оба ведомства напоминают туристам, что в данных обстоятельствах у них есть безусловное право вернуть путевку, закрепленное законом.

Если вы приобрели тур в Италию или отдельные услуги (трансфер, экскурсии, проживание в отеле и пр.), обратитесь по месту их приобретения за возвращением денег. Подайте заявление на расторжение тура, указав причиной «ухудшение условий путешествия» в связи с «наличием угрозы безопасности туристов в Итальянской Республике» и сославшись на статьи 10, 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ, статью 451 Гражданского кодекса РФ. В текущих реалиях штрафы, пени и другие неустойки, предусмотренные договором, вычитаться не должны.

Если вы заявили о расторжении договора до начала путешествия, вам возвращается денежная сумма, которая соответствует общей цене туристического продукта. Если обратились после начала путешествия (например, прервали его в связи с возникшей угрозой и вернулись в Россию) — возвращается та часть стоимости путевки, которая пропорциональна стоимости не оказанных вам услуг (ст. 14 Федерального закона № 132-ФЗ). В последнем случае в заявлении также затребуйте произвести данный расчет.

В случае если по своему заявлению вы не получили ответ, либо ваши законные требования туроператор удовлетворить отказывается, направьте иск в суд.

Оперативно получить информационную поддержку туристы могут по телефону горячей линии: +7 (499) 678-12-03, открытой Ростуризмом вместе с ассоциацией «Турпомощь».

Как вернуть деньги за путевку или авиабилеты в Китай>>

2

Как сдать авиабилеты и получить деньги

© pixabay

Несмотря на то, что продажи туров в Итальянскую Республику временно приостановлены, авиасообщение действует между государствами в привычном режиме. Как сообщил РИАМО оператор call-центра «Аэрофлота», на текущую дату никаких официальных распоряжений со стороны руководства авиаперевозчика не поступало: «Возврат билетов производится только в стандартном режиме. При этом правила и размер штрафа для пассажира определяются в соответствии с условиями соответствующего тарифа».

В интервью порталу tourdom.ru представители авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» также подтвердили, что ограничений в воздушном сообщении по итальянскому направлению нет, поэтому отказы пассажиров от полетов являются добровольными и возврат билетов проводится по правилам тарифа.

Стоит отметить, что есть ряд ситуаций, когда авиакомпании обязаны возвращать пассажирам 100 % стоимость билета вне зависимости от направления полета и тарифа. Эти случаи прописаны в Воздушном кодексе и в общих правилах воздушных перевозок, утвержденных приказом Минтранса России:

– если рейс отменен или задерживается;

– если внесены изменения в маршрут перевозки;

– если рейс выполнен не по расписанию.

Ознакомиться с инструкциями по процедурам и условиям возврата билетов на самолет можно на официальных сайтах авиаперевозчиков. Задать вопросы представителям этих компаний можно по телефонам поддержки пассажиров:

«Аэрофлот»: +7 (495) 784-72-42

S7: +7 (800) 700-07-07

«Уральские авиалинии»: +7 (800) 770-02-62

Не целоваться и мыть руки: Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться коронавирусом>>

3

Как вернуть деньги за билет на поезд

© Фото, сайт АО «Федеральная пассажирская компания»

27 февраля 2020 года Росжелдор выпустил приказ о приостановлении железнодорожного сообщения между Россией и Италией. Так, с 5 марта этого года с целью предупредить распространение коронавируса на территории России будет временно прекращено курсирование пассажирского поезда № 17/18 Москва – Ницца с прицепными вагонами Москва – Брест.

Когда ограничение будет снято, пока сказать сложно. По сообщению пресс-центра ОАО «РЖД» на официальном сайте компании, «неиспользованные билеты в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов».

Чтобы вернуть деньги за билет на поезд сообщением Москва – Ницца, следует обратиться по месту покупки проездного документа. Если вы находитесь на территории иностранного государства, следует обратиться в железнодорожную кассу в стране пребывания: вам сделают соответствующую отметку об отмене поезда для последующего возврата.

За более подробной информацией о порядке возврата билетов на отмененные поезда можно обратиться по круглосуточным справочным телефонам ОАО «РЖД»: +7 (800) 775-00-00 (для звонков из Российской Федерации); +7 (499) 605-20-00 (для звонков из других стран).

«Заразные» посылки из Китая и другие мифы о коронавирусе>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ПутевкиИталияКоронавирус из КитаякоронавирусБилетыСамолеты
Оцените этот материал:
Читайте также:Минздрав РФ изменил рекомендации по обнаружению коронавирусаВ аэропортах Москвы усилили медпроверки пассажиров из Южной Кореи и ИранаСпрос на авиабилеты в Италию сократился в России из‑за коронавирусаРоссиян призвали не посещать Южную Корею, Италию и Иран из‑за коронавируса

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё