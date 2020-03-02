РИАМО - 2 мар. Роскачество протестировала 27 торговых марок подушек и составило список лучших производителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В Роскачестве изучили принадлежности для сна как российского, так и иностранного производства. В тесте участвовали подушки в ценовой категории от 150 до 4 тысяч рублей», - отмечается в статье.

Восемь марок соответствуют стандарту Роскачества: Alvitek, German Grass, Ikea, Kariguz, Nature's, Togas House of Textiles, «Легкие сны» и «Лежебока».

Не соответствовал требованиям бренд Dargez, потому что в подушках обнаружили повышенный уровень pH. Законодательно этот показатель не установлен, но эксперты считают безопасным для кожи от 5,0 до 7,5 единицы. Также у товаров Dargez нашли повышенное содержание щелочи, что вызывает жирный блеск и прыщи.

Эксперты выявили, что подушки, на которых есть пометка «из натурального материла», на самом деле сделаны из полиэфирных волокон, поэтому потребителям следует внимательно изучать состав изделий, указанный на упаковке.