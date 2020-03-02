РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 2 мар. В понедельник в подмосковном Красногорске проверили 200 водителей на наличие признаков опьянения в ходе оперативно-профилактического рейда «Нетрезвый водитель», говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по горокругу.

В целях стабилизации уровня аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения Госавтоинспекция Красногорска совместно с 11 батальоном 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области усилили меры контроля в выходные дни и проводят целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

«Одно из таких оперативно-профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» прошло сегодня (2 марта – ред.). В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции осуществлялась проверка водителей транспортных средств на состояние опьянения. В ходе проведения мероприятий было проверено свыше 200 автомобилей. По теме рейда нарушений не выявлено», – говорится в сообщении.

Экипажи ДПС в заранее определенных местах производили остановку всех транспортных средств, при этом инспекторы ГИБДД по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям, не нарушившим ПДД, вручали тематическую листовку и разрешали продолжить дальнейшее движение.

«Госавтоинспекция Красногорска обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения», – заключается в материале.