РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Госавтоинспекция подмосковных Люберец с понедельника начала выявлять водителей, не пропускающих пешеходов на переходах, рейды продлятся до 8 марта, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях усиления профилактической работы, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, со 2 по 8 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Основными задачами данного мероприятия являются профилактика и пресечение нарушений водителями транспортных средств при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также пешеходов при переходе проезжей части», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Люберец призывает пешеходов переходить проезжую часть только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора, не переходить дорогу перед близко идущим автомобилем. Также необходимо использовать световозвращающие элементы.