РИАМО - 2 мар. За выходные тематический развлекательный парк «Остров мечты» посетили более 150 тысяч человек, только в первый день в нем побывало более 87 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы ХК «Остров Мечты».

Из-за повышенного спроса в первый день возникали очереди.

«Время ожидания в очереди на отдельные аттракционы может достигать одного часа и даже больше – это распространенная практика для крупных тематических парков по всему миру. Чтобы гости не скучали в очереди перед аттракционом, мы предусмотрели сопутствующие развлечения, во время ожидания мы рассказываем историю мультфильма, тем самым подготавливая их к основному приключению», – сказал технический директор тематического парка «Остров Мечты» Иван Шоль.

Шоль добавил, что в тематической зоне «Черепашки-ниндзя» перед экстремальным аттракционом «Молот судьбы» гости попадают в секретную лабораторию злодея - доктора Бакстера Стокмана. Здесь с помощью различных изображений, чертежей, графиков и видеоконтента посетители смогут узнать, как создаются вражеские планы по уничтожению Нью-Йорка.

В парке находится более 20 аттракционов, но четыре из них — «Библиотека Снежной королевы», «Полет в тоннеле», «На крыльях ветра» и «Отель Трансильвания» — запустят в течение еще одного или двух месяцев. Запуск отложили из-за создания медиаконтента, чтобы улучшить качество изображения с Full HD до 4К.

«Мы привлекли лучшие компании, которые создавали визуальные эффекты для фильмов и сериалов, таких как «Парк Юрского периода» и «Игра престолов», но не успели запустить эти аттракционы к открытию», - отметил председатель совета директоров ХК «Остров Мечты» Амиран Муцоев.

Все аттракционы парка прошли российскую и добровольную международную проверку. Международную проверку проводила немецкая компания Technische Überwachungs-Verein TÜV-SÜD − концерн со 150-летней историей и мировой лидер в области испытаний, экспертизы и сертификации. Немецкие эксперты провели соответствие действующим нормам безопасности Евросоюза.

Парк открылся 29 февраля в Москве. На открытии парка работало более 400 аниматоров и артистов. Можно прогуляться по улицам мировых столиц, отпраздновать испанский карнавал, посмотреть на бои легионеров, познакомится с мировыми кинозвездами и сфотографироваться с солдатами почетного английского караула. В течение всего дня здесь проходила танцевально-музыкальная программа, в том числе от группы «Стиляги Band», а кульминацией стало выступление певицы Zivert.

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