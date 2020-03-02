РИАМО - 2 мар. Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов назвал решение фигуристки Аделины Сотниковой о завершении спортивной карьеры верным и ожидаемым.

Ранее олимпийская чемпионка в эфире канала «Россия 1» в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказала, что завершает свою спортивную карьеру. Она отметила, что здоровье ей больше не позволяет выступать на профессиональной арене.

«Это абсолютно ожидаемое и абсолютно верное решение. Уже, может быть, исчерпаны силы, возможности, чтобы вернуться на лед в качестве спортсменки, которая может бороться за призовые места. Осталось несколько девчонок старше 23 лет, они борются с совсем молодыми девчушками, делающими прекрасные четверные прыжки», - сказал в эфире радио Sputnik Долгополов.

Он напомнил, что фигуристка получала серьезнейшие травмы на протяжении всей карьеры. Также, по его мнению, 23 года – это идеальный возраст для того, чтобы выступать в спортивных шоу.

«У нее есть очень много верных поклонников – они будут так же ее любить, когда она будет выступать как профессионал. Мы будем всегда помнить, кто был нашей первой российской олимпийской чемпионкой в фигурном катании на коньках. Аделина – это наша гордость, наша мечта, то, что у нас сбылось», ‒ добавил глава ФСЖР.

Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи, став первой российской фигуристкой, сумевшей победить в одиночном катании на Олимпийских играх. Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в сезоне 2015/16.