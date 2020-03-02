РИАМО - 2 мар. В столице на этой неделе могут быть побиты два температурных рекорда по теплу, они ожидаются 5 и 6 марта, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первая неделя весны обещает порадовать жителей столицы рекордным теплом. 5 и 6 марта, когда погоду в регионе будет формировать западная периферия антициклона, температура воздуха в городе повысится до 7 - 10 градусов», - говорится в сообщении.

Максимумы по теплу составляют полюс 8,9 градуса для 5 марта и плюс 6,4 градуса для 6 марта. Данные рекорды были установлены погодой в 1995 году.

Тепло придет в мегаполис ненадолго. В марте еще будут заморозки и возможно выпадение снега.