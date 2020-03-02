РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Около 20 любителей зимнего плавания отметили Масленицу в Подольске купанием в проруби с блинами, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

«Члены клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» 29 февраля отпраздновали Масленицу купанием в проруби на водоеме Южный. Среди гостей были моржи из Москвы и Серпухова. Участники праздничной программы сделали чучело Масленицы, а также организовали стол с блинами в проруби», - сказала Пажетнова.

Она отметила, что всего в мероприятии приняли участие около 20 человек. Участники общались, веселились и купались.