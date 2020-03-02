РИАМО - 2 мар. У мужчины, который летел из Ирана в Пекин транзитом через аэропорт Шереметьево, выявили коронавирус, сообщает Газета.ru.

Заболевший пассажир прибыл в столицу Китая из Москвы 29 февраля на рейсе SU204.

«Других пассажиров самолета доставили в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для медицинской диагностики», - говорится в сообщении.

Представитель посольства РФ в КНР подчеркнул, что у российских граждан, которые находились на борту самолета, Covid-2019 не выявили.

Новый вид коронавируса, который получил название Covid-2019, начал распространяться из китайского Уханя с конца прошлого года. Всего в мире данным вирусом заразились свыше 89 тысяч человек. За последние сутки впервые случаи заболевания зарегистрировали в Чехии и Доминиканской Республике.

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