РИАМО - 2 мар. За последние 10 лет содержание нефтепродуктов и металлов в Москве-реке снизилось почти в два раза, при этом на 20% сократился объем сброса сточных вод с Курьяновских очистных сооружений, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Содержание нефтепродуктов и металлов на самых напряженных участках Москвы- реки сократилось почти в два раза. Качество воды в 65% контрольных створах характеризуется как «условно чистая» и «слабозагрязненная», - сказал Кульбачевский на коллегии департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Он добавил, что с 2014 года среди малых рек – притоков реки Москвы не отмечаются «грязные».