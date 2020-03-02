РИАМО - 2 мар. Бьюти-блогер Андрей Петров, собравший почти 900 тысяч подписчиков в Instagram, раскрыл подробности драки со своим соседом Арсланом Хасавовым, сообщает Газета.ru.

Потасовка произошла в подъезде московской многоэтажки.

«Он сначала напал на меня, схватил, повредил руку, потом напал на Диму Городецкого (друг Петрова - ред.)», — сказал блогер.

Визажист отметил, что Хасавова никто не трогал. По словам блогера, сосед напал на него неожиданно и начал жестоко избивать: повалил на пол, потом одной рукой начал душить, а другой бил по голове.

Арслан Хасавов - писатель, главный редактор «Учительской газеты».