РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Коммунальщики Подольска очистили от мусора пустырь на улице Генерала Стрельбицкого в микрорайоне Кузнечики, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» произвели уборку пустыря в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Стрельбицкого, возле домов №№1, 3. В результате раннего таяния снега на поверхности появились так называемые «подснежники». Особенно много мусора, к сожалению, от автомобилистов и любителей пикников», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что ежегодная массовая санитарная уборка территорий округа начнется во второй половине марта.