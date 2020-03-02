РИАМО - 2 мар. За последние десять лет количество выбросов от автотранспорта в столице снизилось более чем на 20%, при этом рост автопарка города вырос в 1,5 раза, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Я считаю, что отвоевать у автомобилей такого крупного мегаполиса как Москва, 22% выбросов от автотранспорта - это главная наша заслуга. Снижение за десять лет произошло на 218 тысяч тонн выбросов. С 1 миллиона до 782 тысяч тонн», - сказал Кульбачевский на коллегии департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Он добавил, что содержание оксида углерода в атмосферном воздухе за десять лет снизилось в 2,7 раза, оксида азота - в 2,3 раза. Вблизи автотрасс концентрация оксида углерода и оксида азота снизилась в 2,2 и в 2,3 раза соответственно.

В Москве также действует грузовой каркас, в рамках которого автомобили массой более 2,5 тонн могут передвигаться только по улицам вдали от жилых районов. Он помогает предотвращать необоснованный рост выбросов в воздух вследствие неоптимальных маршрутов грузоперевозок и их количества.