РИАМО - 2 мар. В России сейчас создают такие условия, при которых другим государствам не придет мысль о вооруженном нападении на страну, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что по размеру выделенных средств для обороны РФ находится только на седьмом месте в мире, на первых строчках расположились США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония.

По словам лидера страны, в РФ также каждый год уменьшают средства, выделяемые на оборону, в отличие от других стран, где данные расходы растут.

«Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они (другие страны – ред.) догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что на сегодняшний день доля современной техники в российских войсках увеличилась с 6% почти до 70%.