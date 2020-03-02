РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 30 тысяч кубометров отходов с территории подмосковных Люберец, сообщил на оперативном совещании руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

Во понедельник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск» и другие. В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«За минувшую неделю вывезено 29 054 кубометра ТКО и 1 878 кубометров «сухих» отходов. Было вывезено 15 кубометров мусора с несанкционированной свалки на Октябрьском проспекте около дома №259», - сказал Бражников.

Он добавил, что в горокруге для работ по вывозу ТКО ежедневно задействуют 79 человек и 48 единиц техники.