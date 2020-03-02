РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 2 мар. Сотрудники Щелковского отдела ГИБДД с начала текущего года провели более 20 профилактических занятий в рамках социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность», сообщила инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» Наталья Котович.

Сотрудники дорожной полиции проводили беседы в образовательных учреждениях и встречались не только с детьми, но и с их родителями. Отдельно внимание родителей было обращено на необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в автомобиле.

«Кроме этого, родителей ознакомили с состоянием аварийности на территории городского округа, рассказали об основных нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетними и произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и подростков», – сказала Котович.

Она отметила, что немаловажным фактором, позволяющим снизить количество ДТП с участием несовершеннолетних, служит профилактическая работа, которую необходимо проводить с самого юного возраста. Важно, чтобы ребята не только знали правила дорожного движения, но и соблюдали их, осознавая, к чему может привести пренебрежение правилами безопасности. В этом случае родители должны быть положительным примером для детей.

Также инспекторы объясняли необходимость присутствия на одежде ребенка светоотражающих элементов.