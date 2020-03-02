РИАМО – 2 мар. Фильм «Джентльмены» Гая Ричи завоевал первое место в российском прокате за прошедшие выходные и собрал 191,2 миллиона рублей, сообщает Газета.ru.

Общие сборы картины с начала премьеры – 998,7 миллиона рублей.

«Как стало известно, картина Жоры Крыжовникова «Лед 2» оказалась на второй строчке, собрав за уикенд свыше 147 миллионов рублей», - говорится в статье.

Замыкает тройку лидеров фильм Стивена Гейгана «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», его сборы остановились на отметке 118 миллионов рублей.