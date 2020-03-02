РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 мар. В подмосковном Дзержинском разыскивают водителя, сбившего подростка во дворе дома №12 на улице Ленина и скрывшегося с места ДТП, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Первого марта в 21:10 неустановленный водитель, двигаясь по внутридворовой территории в районе дома №12 на улице Ленина в Дзержинском, наехал на подростка, после чего с места ДТП скрылся. Пострадавшему в результате ДТП юноше 17 лет с ушибом правой ноги в детском травмпункте Люберец была оказана помощь», - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

«Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, участник которого с места происшествия скрылся, просим вас сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49», - заключается в материале.