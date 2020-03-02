РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 мар. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю поступило около 10,4 тысячи обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 поступило 10 374 обращений, из них 632 – на горячую линию администрации, а в службу-112 поступило 9 742», – сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило 24 обращения по вопросам ЖКХ, 25 – по экологии, 9 – по благоустройству территории.