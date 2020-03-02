РИАМО - 2 мар. В Подмосковье обсудили возможность оснащения домов культуры оборудованием для просмотра кинофильмов и переоборудование библиотек, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела встречу с министром культуры Московской области Еленой Харламовой и народным артистом России, руководителем Московского губернского театра Сергеем Безруковым. На встрече обсудили реконструкцию домов культуры и переоборудование библиотек в рамках нацпроекта «Культура».

«Сейчас библиотека должна быть одновременно и библиотекой, и антикафе, а дом культуры - совмещать все возможности для проведения досуга», – сказала Харламова.

Любимова добавила, что оснастить дома культуры аппаратурой для просмотров фильмов – хорошая идея, потому что ДК смогут быть еще и кинозалами.

Безруков в ходе встречи отметил важность федеральной программы «Большие гастроли», благодаря которой российские театры могут представлять свои постановки зрителям на самом высоком уровне, также он рассказал о проектах Московского губернского театра.

«Фабрика Станиславского» – фестиваль, который мы проводим уже не первый год, – это очень важное направление, потому как русский психологический театр лежит в основе драматического театра в широком смысле. Мы должны помнить наши корни и показывать, что русский театр – это современный и интересный для зрителя театр, у которого есть поклонники во всем мире», – уточнил Безруков.