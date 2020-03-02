РИАМО - 2 мар. В Москве пятерым гражданам предъявлено обвинение в сбыте незарегистрированных медицинских препаратов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве.

«По данным следствия, в ноябре 2019 года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью сбыта на территории Зеленоградского округа города Москвы незарегистрированных косметических медицинских препаратов в крупном размере. Используя курьеров, они продавали косметические препараты неосведомленным физическим и юридическим лицам, в том числе в салоны красоты», - отмечается в материале.

В ходе обысков у обвиняемых нашли и изъяли 40 коробок, в каждой находилось свыше 50 единиц косметических медицинских препаратов без сертификатов.

Все фигуранты признали свою вину, с них взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие устанавливает других лиц, причастных к этому делу, расследование продолжается.

Преступную деятельность данной группы раскрыли благодаря совместной работе следователей Главного управления МВД по городу и сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Зеленоградскому округу ГУ МВД России по Москве.