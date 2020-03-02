РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Модернизацию сети уличного освещения во дворах микрорайона Климовск Подольска планируют завершить до 1 апреля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск <...> продолжаются работы по модернизации сети уличного освещения на дворовых территориях, благоустроенных в 2019 году. В настоящее время часть новых и модернизированных линий запущены в эксплуатацию. Все работы планируется завершить до 1 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что старые опоры меняются на новые, устанавливаются светодиодные лампы, ставятся дополнительные опоры освещения и торшеры, оголенные провода меняются на самоизолированные.