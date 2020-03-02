РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 мар. Работы по реконструкции станции Подольск МЦД-2 планируют завершить в 2020 году, в ходе работ реконструируют платформы, пешеходный тоннель и вестибюль, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Благодаря совместной работе с коллегами из ОАО «РЖД» в 2020 году на станции Подольск МЦД-2 планируется завершить реконструкцию платформы, пешеходного тоннеля и вестибюля. Для удобства пассажиров будут установлены эскалаторы и лифты. Прогнозируется, что пассажиропоток реконструированной станции вырастет к 2030 году до 43 тысяч пассажиров в сутки», – говорится в сообщении.

Реконструкция станции позволит сделать ее более современной и удобной для пассажиров, в том числе маломобильных. Всего в границах городского округа Подольск расположены две станции МЦД-2 «Курско-Рижский»: Подольск и Силикатная.

«С запуском МЦД-2 жители Подольска получили две станции наземного метро в шаговой доступности, что позволило сэкономить расходы на транспорт и сократить время в пути», – поясняется в материале.

В настоящее время на МЦД–1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок – до 27.