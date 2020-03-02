РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В нескольких многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска в понедельник временно не будет горячей воды и тепла из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник управлением теплоснабжением МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск запланированы ремонтные работы.

«В результате с 13:00 до 16:00 не будет горячей воды и отопления в домах по адресам: улица Симферопольская, дома №№23, 25, 27, 29, 31, 33; проспект 50 лет Октября, дома №№16Б, 20Б, 22А. Без горячей воды будут и дома №№20, 20А, 22 по проспекту 50 лет Октября», - говорится в сообщении.