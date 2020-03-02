РИАМО - 2 мар. На второй международной выставке современных дизайн-решений для мегаполисов «Город: детали» на ВДНХ в столице будут работать восемь тематических зон и представят почти 300 современных и перспективных проектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выставка прежде всего заинтересует самих москвичей. Каждый посетитель сможет проголосовать за понравившийся объект. Набравшие больше всего голосов проекты внесут в специальный каталог, которым будут руководствоваться столичные коммунальные службы», - сказал замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти города Дмитрий Преснов.

Восемь зон разместятся на площади 15 квадратных метров. Одна из них под названием Animals friendly предоставит возможность увидеть современные тренажеры и полосу препятствий для собак, а также послушать лекции кинолога. Для тех, кому нужно работать, но есть желание посетить выставку, откроется зона «Парк как коворкинг». На этой площадке будет работать Wi-Fi.

Гости с детьми могут посетить площадку «Развивайся играя!». На площадке российские дизайнеры представят панель, с помощью которой ребята познакомятся с законами физики, а разработчики из Англии установят игровую панель, развивающую реакцию. В спортивной зоне пройдут занятия по воркауту на турниках и соревнования по настольному теннису. Также будет представлена стойка, которая совмещает в себе боксерскую грушу и баскетбольное кольцо.

В секции «Больше света» продемонстрируют, как с помощью освещения можно подчеркнуть архитектуру зданий, а в зоне «Вода в городе» акцент будет сделан на необходимости обустройства набережных и прудов. В секции «Транспорт как продолжение человека» расскажут, почему жители мегаполисов все чаще выбирают велосипед, самокат, сегвей или моноколесо вместо автомобиля. Там же представят парковки для индивидуального транспорта и зарядные станции.

Во время выставки будет работать зона фуд-корта. Ее украсят дизайнерскими новинками для городской среды.

Выставка «Город: детали» пройдет с 26 по 28 марта в 75-м павильоне ВДНХ.