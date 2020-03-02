Эпидемия гриппа – 2020 продолжает распространяться: по данным Роспотребнадзора, уже в 37 российских регионах превышен эпидемический порог заболеваемости. Многие школы и детские сады закрыты на карантин, а горожане раскупают медицинские маски. Что могло стать причиной вспышки вируса и как с ним бороться, РИАМО рассказал врач-терапевт Артем Фурсов.

– Правда ли, что нынешняя вспышка гриппа связана с ранним наступлением весны?

– Раньше считалось, что температура воздуха не оказывает никакого влияния на распространение и жизнеспособность вируса гриппа, но ученые из США доказали обратное. Теплая и влажная погода – самая благоприятная для него среда. Поскольку в регионах России разные климатические условия, вероятно, где-то ранняя весна могла послужить толчком.

К слову, мнение о том, что мороз убивает вирус, ошибочно. В лабораториях вирусы и хранятся в холодильных камерах, где отлично себя чувствуют.

Зимние эпидемии также объясняются тем, что люди чаще находятся в закрытых помещениях и постоянно контактируют друг с другом. Так возникают условия для быстрого распространения инфекции.

– Насколько серьезна ситуация с вирусом в этом году?

– Каждый год вирус гриппа возвращается в РФ в новом, уже мутировавшем виде из других стран.

В 2020 году бороться придется сразу с тремя разновидностями гриппа, которые сейчас одновременно циркулируют в мире. Два из них сезонные с легким течением, а вот третий – пандемический вирус А(H1N1), или свиной грипп. Это гибрид из трех разных вирусов, который, разумеется, опаснее. Острая форма такой болезни может привести к возникновению различных осложнений. В частности, быстро происходит развитие вирусной пневмонии, а иногда возможен даже летальный исход.

Но сходить с ума не стоит: несмотря на то, что местами объявлен карантин, обстановка, на мой взгяд, не является критической. Ваша тревога выгодна фармакологическим компаниям, которые хотят продать больше лекарств.



– Сколько продлится эпидемия гриппа и когда ожидать ее пика?

– Болеть мы будем и весной, пик придется на март. Есть мнение, что эпидемия может стать самой затяжной за последние 15 лет, но давать таких прогнозов врачи не могут. В конце концов, мы не предсказатели и не синоптики.

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– Часто ли к вам в последнее время обращаются с жалобами на грипп?

– Не могу сказать, что таких обращений огромное количество. Чаще это обычные простудные заболевания: ОРВИ, ОРЗ. Некоторые люди их путают с гриппом.

– Какие основные симптомы гриппа-2020 можно выделить?

– Нарастание симптомов зависит от иммунитета. В отличие от ОРВИ, классические признаки гриппа – резкий подъем температуры под 39–40 градусов, светобоязнь, боль по всему телу (жалобы на боль в мышцах и костях), снижение аппетита, иногда тошнота. На вторые-третьи сутки болит горло, начинается сухой кашель. Передача вируса осуществляется воздушно-капельным путем. Опасность для окружающих заболевший представляет в течение всей болезни.

– Кто находится в основной группе риска?

– В первую очередь перед гриппом уязвимы люди с хроническими заболеваниями, у которых страдает иммунитет. Например, с сахарным диабетом. Опасность повышена для беременных, пожилых людей, а еще детей и студентов, которые практически ежедневно собираются вместе в учебных заведениях. Один заболевает и заражает остальных.

Поэтому их вакцинируют в первую очередь, также обязательно прививают врачей и весь медперсонал, которым предстоит оказывать помощь заболевшим.

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– Хорошо ли помогает ли прививка от гриппа и где ее лучше делать?

– Прививаться стоит каждый год. Лучше всего подходят зарубежные вакцины, например «Инфанрикс». Они лучше переносятся организмом и содержат больше антигенов по рекомендации ВОЗ. У наших «Совигрипп» и «Гриппол» с этим хуже. Кроме того, цена зарубежных вакцин обычно значительно ниже. Сделать прививку можно даже в поликлинике. Она безвредна и не дает побочных эффектов. Вероятность аллергии тоже минимальна.

– Какие еще меры профилактики помогут избежать заражения?

– Желательно избегать общественных мест с большим скоплением народа. И, конечно, соблюдать правила гигиены: не есть грязными руками и не касаться ими лица, стараться мыть их как можно чаще, можно держать при себе антисептик. Протирайте телефон и гаджеты, носите медицинскую маску и меняйте ее каждые два часа.

– Как бороться с болезнью и в какой момент нужно обратиться к врачу?

– При появлении симптомов болезни необходимо соблюдать постельный режим и сразу вызывать врача, а потом просто четко выполнять его предписания. Членам семьи заболевшего стоит строго соблюдать профилактические меры. От гриппа ВОЗ рекомендованы препараты с доказанной эффективностью. Например, «Тамифлю» или «Реленза».

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