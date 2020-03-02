РИАМО - 2 мар. В столице стартовал прием заявок на участие в третьем потоке экспортного акселератора, 85% от стоимости участия компаниям оплатит Московский экспортный центр, сообщается на официальном сайте мэра города.

Программа обучения будет состоять из четырех модулей: «Глобальное изучение рынка», «Анализ конкурентоспособности продукта на международных рынках», «Экспортные инструменты продвижения продукта» и «Построение модели международных продаж».

«13 компаний первого потока участников акселератора Московского экспортного центра и Московской школы управления «Сколково» завершили обучение в ноябре прошлого года. Еще 16 компаний завершают обучение в этом месяце. Мы предлагаем организациям воспользоваться этим инструментом ускоренного повышения экспортного потенциала», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Стать участниками акселератора могут компании с опытом периодического экспорта. Записаться на участие можно до 31 марта.

Предпринимателей научат определять преимущества продукта на глобальном рынке, расскажут об инструментах продажи и маркетинга, а также о том, где найти дополнительные ресурсы для работы за рубежом. Кроме того, им будет оказана экспертная поддержка и консультирование в течение года после обучения.